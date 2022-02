La stagione della Juventus è entrata nella fase decisiva, tra Champions League, corsa al quarto posto in campionato e Coppa Italia. In Europa è arrivato il pareggio in casa del Villarreal, che lascia ancora aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno. Ma in casa bianconera si guarda anche al futuro, al discorso rinnovi e al prossimo mercato. In estate, Massimiliano Allegri potrebbe richiedere alla società un altro attaccante, nonostante a gennaio abbia speso una cifra importante per prendere Dusan Vlahovic. Per la prossima stagione l'allenatore richiederà un calciatore più esperto da affiancare al serbo, un colpo come quello "alla Giroud" fatto dal Milan. Quindi i bianconeri potrebbero aggiungere un centravanti d'area di rigore da pescare in panchina nei momenti di bisogno, una tipologia di giocatore che oggi non c'è in rosa.