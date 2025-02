Italiano: "Dobbiamo essere più bravi in attacco"

Aspettando il Torino Vincenzo Italiano ha parlato del momento del Bologna reduce dal pareggio di Lecce: "In Puglia non abbiamo vinto per un caso ma se vogliamo i tre punti dovremo essere più lucidi in attacco. Rispetto per il Torino che ha cambiato modulo e che nel 2025 è imbattutto". Torna a disposizione Orsolini inizialmente per la panchina. Fuori causa ancora Ferguson e Odgaard

La 25^giornata di serie A si aprirà al Dall'Ara con la sfida fra Bologna e Torino, due delle tre squadre ancora imbattute in serie A nel 2025 insieme al Napoli. Italiano mostra rispetto per la squadra di Vanoli nonostante i 9 punti in più in classifica: "Il Torino ha cambiato sistema, subisce poco, non ha mai perso quest'anno, hanno questa possibilità del doppio sistema. Dobbiamo essere padroni del nostro destino, giochiamo in casa, sfruttare il tifo della nostra gente, sfruttare il momento positivo per aggiungere punti importanti alla nostra classifica. Il nostro obiettivo è chiaro, arrivare al traguardo per essere tra le prime 7/8... se vogliamo questo dobbiamo pedalare e andare forte". Rientra in gruppo e dovrebbe iniziare dalla panchina Orsolini mentre per Ferguson ed Odgaard c'è ancora da aspettare: "Orsolini è al secondo allenamento con la squadra, non al massimo dello sforzo ma me lo porto dietro in panchina, vediamo come si metterà la gara. Dallinga ha fatto due giorni con un fastidio non è al massimo, viene con noi ma questi due giorni non gli hanno premesso di essere brillantissimo. Ferguson è più avanti di Odgaard, spero che la prossima settimana possa avvicinarsi al gruppo squadra"