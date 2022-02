Genoa-Inter, dove vedere la partita in tv

I rossoblù devono tirarsi fuori dalla zona calda della classifica, i nerazzurri di Inzaghi, invece, non vogliono perdere terreno dalla capolista Milan. Genoa-Inter, ore 21, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Proverà a tornare alla vittoria dopo più di cinque mesi il Genoa di Alexander Blessin, che non riesce a conquistare i tre punti in Serie A dallo scorso 12 settembre 2021 quando vinse in trasferta contro il Cagliari. La missione salvezza resta complicata per i rossoblù, che si troveranno di fronte l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri proveranno a conquistare l'intera posta in palio dopo che nelle ultime tre di campionato hanno perso contro Sassuolo e Milan e pareggiato contro il Napoli, perdendo il comando della classifica.