Buone notizie per Stefano Pioli: Zlatan Ibrahimovic, fermo da circa un mese per un problema al tendine d'Achille, ha ripreso finalmente a correre, come testimoniato da un suo video su Instagram. Procede spedito, dunque, il suo recupero. Lo svedese non ci sarà nella sfida casalinga contro l'Udinese, ma potrebbe a breve tornare a disposizione dei rossoneri per l'importantissimo finale di stagione con due obiettivi ancora in palio: lo scudetto e la Coppa Italia

