Sassuolo-Fiorentina, dove vedere la partita in tv

L'anticipo del sabato sera si gioca al Mapei Stadium, il Sassuolo ospita la Fiorentina: tutte le informazioni su come guardare la partita in tv

Si gioca al Mapei Stadium l'anticipo del sabato sera della 27^ giornata del campionato di Serie A. Il Sassuolo ospita la Fiorentina, sfida tra due squadre in ottima forma. I neroverdi di Dionisi hanno conquistato quattro punti nelle ultime due giornate, nonostante affrontassero due grandi avversari come Roma e Inter. Anche contro i giallorossi, il Sassuolo ha sfiorato la vittoria venendo però rimontata nel recupero sul 2-2. A San Siro, invece, è arrivato un grande successo contro i nerazzurri: 0-2 con le reti di Scamacca e Raspadori. La Fiorentina arriva da due vittorie, ottenute contro Spezia e Atalanta. La squadra di Italiano è al settimo posto con 42 punti (ma con una partita in meno), a -1 dalla Lazio sesta e a soli 5 punti dal quarto posto occupato dalla Juventus.