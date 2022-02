Torino-Cagliari, dove vedere la partita in tv

I granata non vincono da più di un mese, mentre i sardi sono reduci da quattro risultati utili di fila e vogliono proseguire la risalita in classifica per raggiungere la salvezza. Torino-Cagliari, ore 12.35, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Torino-Cagliari è il lunch match della 27^ giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico si affrontano due formazioni con un rendimento simile nell'ultimo periodo, ma lontane in classifica. I granata, attualmente decimi, sono reduci dal pareggio nel derby contro la Juventus e non vincono in campionato dal 15 gennaio contro la Sampdoria. Cinque punti nelle ultime cinque gare per la squadra di Juric, uno in meno del Cagliari che nell'ultimo turno ha fermato il Napoli. Quattro risultati utili di fila per i sardi, terzultimi, che vogliono proseguire la risalita in classifica per raggiungere la salvezza.