L’attaccante serbo protagonista anche a Empoli con una doppietta. In bianconero sta segnando con la stessa media avuta in maglia viola: 1 gol ogni 109’ alla Fiorentina in campionato, 1 ogni 117’ alla Juve). Ma l’ennesimo infortunio muscolare (Zakaria) limita ancora di più il turnover di Allegri e questo può diventare un ostacolo alle speranze bianconere di rimonta EMPOLI-JUVE 2-3, HIGHLIGHTS E TABELLINO Condividi

E poi ci pensa Vlahovic. In una serata in cui la Juventus era in piena emergenza (contro un Empoli in palla che sul piano del gioco ha spesso dominato la partita) è stato l’attaccante serbo a risolvere i problemi con una doppietta pesante che consegna ad Allegri una vittoria fondamentale per continuare la risalita.

L’uomo Champions Un gol nel recupero del primo tempo, ma soprattutto quello del 3-1, hanno confermato che il sacrificio economico fatto dalla Juventus nel mercato di gennaio era l’unica strada percorribile per non fallire l’aggancio a un posto per la prossima Champions League.

Tacco+cucchiaio, che prodezza! Quel secondo gol nessun altro attaccante in rosa lo avrebbe realizzato. Un controllo complicatissimo a quella velocità dopo un passaggio non certo preciso di Morata e poi la lucidità di fronte a vicario hanno confezionato un piccolo capolavoro di potenza e tecnica.

1 gol ogni 114’ con la Juventus Allegri si gode il suo attaccante che segna lotta e quando serve, come nel finale di Empoli, difende con grande generosità E' gia al quarto gol in poche partite, fugando ogni dubbio sulle presunte difficolta per il passaggio dalla Fiorentina alla Juventus: 1 gol ogni 109’ nelle 21 gare giocate quest’anno in campionato con maglia viola; 1 gol ogni 114’ da quando è a Torino.

Zakaria 15° ko muscolare vedi anche Juve, Zakaria costretto al cambio per infortunio Senza Vlahovic la Juventus non sarebbe uscita indenne da Empoli, non ci sono dubbi. E se Allegri sorride per i suoi gol di certo non può essere sereno per quello che riguarda gli infortuni. Ancora un problema muscolare, questa volta ha fermato Zakaria: è il quindicesimo giocatore della rosa che è costretto allo stop per questioni del genere, alcuni anche con ricadute.