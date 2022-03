Il giallorosso ha riportato una piccola frattura al naso nello scontro che ha portato al rigore decisivo di Spezia-Roma, ma non è in dubbio la sua presenza contro l'Atalanta Condividi

Un look da pugile quello messo in mostra da Zaniolo a Trigoria. Sono i postumi di Spezia-Roma, di quella giocata nel recupero che ha regalato il rigore della vittoria di Abraham. Il calcio al viso, rimediato da Maggiore, costa al numero 22 della Roma una piccola frattura al naso, ma questo non gli ha impedito di allenarsi e non gli impedirà di essere in campo contro l’Atalanta (eventualmente con l’ausilio di una maschera protettiva, se necessario).

Segna solo Abraham Intanto l’inizio del 2022 della Roma ha confermato una cosa: segna solo Abraham tra gli attaccanti giallorossi. 7 gol tra campionato e Coppa Italia: nessuno ha fatto meglio di lui nell’anno nuovo. Mancano invece i gol dei suoi colleghi di reparto. Zaniolo, El Shaarawy, Shomurodov, Felix, Carles Perez: tutti insieme arrivano a 8 gol in totale in Serie A. Troppo poco e non a caso la classifica del rapporto tra tiri in porta e gol realizzati vede la Roma all’ultimo posto tra le sette sorelle. La partita di La Spezia in questo senso rimane clamorosamente rappresentativa: un dominio assoluto (31 tiri in porta, due pali e un solo gol, peraltro su rigore).

Quali le soluzioni? Per il presente avvicinare Zaniolo alla porta avversaria, chiedendogli meno campo da coprire in fase di non possesso. Per il futuro un mercato che preveda di arricchire il reparto con maggior numero di profili abituati all’alta classifica e soprattutto almeno un altro attaccante in grado di andare in doppia cifra.