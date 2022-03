Nedved: "Vlahovic ha sorpreso, lo paragono a CR7"

Il vicepresidente è entusiasta del nuovo acquisto bianconero. Per l'attaccante serbo, un paragone illustre con CR7: "Ha stupito anche me, il futuro è suo". Sui rinnovi: "Li discuteremo più avanti, non credo sia un problema". E sullo scudetto: "Quasi impossibile" TUTTO SU FIORENTINA-JUVENTUS Condividi

Tra campionato, Champions League e Coppa Italia: tre competizioni e altrettanti obiettivi ancora in palio per la Juventus, che si prepara a vivere quest'intenso finale di stagione. I bianconeri, da un po' di tempo a questa parte, hanno un Vlahovic in più. In poche partite il serbo ha già conquistato la Juventus, come confermato anche da Pavel Nedved: "Ha sorpreso anche me a livello assoluto, è a livello dei big europei. Posso paragonarlo anche a Cristiano Ronaldo: è un classe 2000, ma ha una testa impressionante e può fare grandissime cose. Il futuro è suo”, le parole del vicepresidente bianconero".

Dybala e gli altri rinnovi: "Ne discuteremo più avanti" leggi anche Rinnovo Dybala, come sarà la nuova offerta Juve L’obiettivo si sposta, in seguito, sulla questione rinnovi. Tra tutti, il caso più spinoso è quello di Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno. Nedved interviene sull’argomento, predicando tranquillità: "Non credo sia un problema discutere più avanti dei rinnovi – afferma il dirigente bianconero – Abbiamo parlato chiaramente ai nostri calciatori e loro sanno qual è la linea della società. In questo momento preferiamo concentrarci sugli obiettivi sportivi: i ragazzi hanno capito e si comportano da professionisti, come è giusto che sia, perchè sono tutti sotto contratto. Qualcuno più lungo, qualcuno scade a giugno, ma non c'è nessun problema nè per noi nè per loro".