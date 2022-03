La nuova vita del Profeta Hernanes, che dopo anni di doppi passi, gol all’incrocio dei pali e capriole ha deciso di aprire un’attività in Italia, nelle Langhe, un territorio del quale si innamorò nel 2015. A Montaldo Scarampi (Asti), l’ex Lazio, Inter e Juve produce il suo vino al quale ha dato il suo soprannome. Gianluigi Bagnulo è andato a trovarlo per raccontare come nasce questa passione e per ripercorrere la sua carriera italiana tra amori e rimpianti