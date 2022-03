Torino, infortunio alla mano per Milinkovic-Savic

Dopo la sconfitta interna contro il Cagliari nell'ultima giornata di campionato, il Torino di Ivan Juric vuole tornare a conquistare una vittoria che manca dallo scorso 15 gennaio. I granata, che saranno impegnati domenica alle 15 al "Dall'Ara" di Bologna , giovedì sono scesi in campo al Filadelfia per preparare la gara con i rossoblù. Alla sessione di allenamento, però, non ha preso parte Vanja Milinkovic-Savic : il portiere serbo, infatti, si è sottoposto a degli accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione capsulare del primo dito della mano sinistra.

Torino, assenti anche Pobega e Pellegri

Milinkovic-Savic, che in stagione è sceso in campo 25 volte saltando solo la gara contro la Fiorentina poiché positivo al Covid, non sarà a disposizione contro la squadra di Mihajlovic. I tempi di recupero non sono stati comunicati, ma le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni secondo l'evoluzione clinica. Assenti all'allenamento di giovedì anche Pietro Pellegri e Tommaso Pobega, fermati da un attacco febbrile.