L'amministratore delegato nerazzurro parla degli obiettivi e del momento del club: "Non bisogna avere paura di mantenere alta l'asticella. Il rallentamento è solo per il calendario molto stressante negli ultimi due mesi, siamo contenti di Inzaghi. Superlega? Per ora pensiamo al campionato"

"Non bisogna avere paura di mantenere alta l'asticella. Non ci nascondiamo, lottiamo per la seconda stella, ma riconosceremo se altri saranno più bravi di noi". Beppe Marotta non si nasconde sugli obiettivi stagionali dell'Inter: il traguardo fissato è il ventesimo Scudetto. I nerazzurri, tuttavia, stanno attraversando un periodo negativo che, secondo l'amministratore delegato nerazzurro, è dovuto a un calendario particolarmente intenso: "Il rallentamento è solo per il calendario molto stressante negli ultimi due mesi - ammette Marotta - Il mese di gennaio e febbraio ha rappresentato una compressione di impegni davvero notevole. È il periodo dell'anno più difficile e dobbiamo venirne fuori. Forse l'inizio di stagione è stato fuori dall'ordinario, ora siamo un po' insufficienti. Sappiamo il valore della squadra e ambiamo a traguardi importanti. Cerchiamo la determinazione e la voglia di fare risultati".

"Contenti di Inzaghi. In Champions ce la giocheremo" leggi anche Hall of Fame, l'Inter ha celebrato 4 sue stelle Nonostante il rendimento in calo, Marotta è soddisfatto del lavoro di Simone Inzaghi: "La società è molto contenta del percorso di Inzaghi per risultati e rendimento della squadra. Siamo convinti che questo periodo di involuzione sarà superato agevolmente. Ribadisco tutte le sue capacità e la professionalità del gruppo". L'Inter avrà già martedì un banco di prova importante con il ritorno dell'ottavo di finale di Champions League contro il Liverpool. Una partita difficile, ma non impossibile secondo Marotta: "Stiamo crescendo anche in Europa superando il girone, ma non ci deve limitare nella crescita. Questa squadra ha acquisito esperienza rispetto al recente passato. Il sorteggio ci è stato contrario con il Liverpool, ma ce la giocheremo fino in fondo. Partiamo sfavoriti, ma dobbiamo crederci".