Agnelli: "La Superlega non ha fallito"

"La Superlega non è fallita". Apre così il suo intervento durante il Business of Football Summit, evento organizzato dal Finalcial Times, Andrea Agnelli, presidente della Juventus. Il numero uno del club bianconero è tornato a parlare della competizione che qualche mese fa aveva fatto molto discutere nel mondo del calcio: "Non accetterò domande su Tebas. Ritengo che il calcio in Europa abbia un disperato bisogno di riforme, l'Uefa sapeva che come presidente della Juventus stavo lavorando a qualcosa di diverso". Un qualcosa di diverso che è ovviamente riconducibile alla Superlega: "Si tratta di un lavoro collettivo di 12 squadre che hanno firmato un contratto di 120 pagine, che resta vincolante per 11 di quei club. Il compromesso non è più una scelta, abbiamo bisogno di cambiamenti più profondi. Quello che pensiamo è che la struttura del governo non sia adatta allo scopo, non penserei ai prodotti alternativi ma a come è gestito il settore".