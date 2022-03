Nicola: "Non è tutto da buttare, c'è da lavorare"

Dopo quattro pareggi si è interrotta la striscia di risultati utili consecutivi della Salernitana . Nonostante la netta sconfitta per 5-0 contro l'Inter, Davide Nicola cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno per i granata: "Siamo venuti qua per giocarci la partita - spiega l'allenatore - L'inizio è stato buono , cercando anche di andare in vantaggio. I gol li abbiamo presi in fotocopia, le letture potevano essere migliori. Sto cercando di costruire una mentalità per vincere. Non ci sono alternative, dobbiamo fare il nostro gioco in ogni campo. Questa è la nostra strada. L'Inter ha sbagliato poco, non è tutto da buttare . Dispiace solo per i nostri tifosi, pensiamo già alla prossima dove dovremo fare meglio".

"Ragazzi straordinari per la dedizione"

Il percorso per la salvezza resta complicato per la Salernitana. I campani, ultimi in classifica, sono lontani dieci punti dalla zona salvezza. Tuttavia Nicola sta cercando di costruire una mentalità per ritrovare quella vittoria che manca dal 9 gennaio: "Questi ragazzi sono straordinari per la dedizione. Non può bastare una sconfitta per valutare la settimana di lavoro. Abbiamo fatto quanto provato, sappiamo che dobbiamo migliorare, ma non è solo una questione tattica. La Salernitana prima aveva la sua dignità e il suo modo di giocare, ma non è bastato per fare qualcosa in più. Noi cerchiamo di fare qualcosa di diverso. Adesso sappiamo che fuori casa serve una soglia di attenzione ancor più alta".