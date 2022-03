Cagliari Lazio, dove vedere la partita in tv

Dopo la sconfitta contro il Napoli, la Lazio si prepara alla trasferta in Sardegna contro il Cagliari. Una sfida importante per i biancocelesti che hanno vinto solo una delle ultime sei partite tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. La squadra di Maurizio Sarri vuole dimenticare il ko al 94° minuto contro il Napoli, ma di fronte troverà una delle formazioni più in forma del campionato. Il Cagliari è reduce da cinque risultati utili consecutivi, ma contro la Lazio non vince dal 19 maggio 2013 (1-0 con gol di Dessena).