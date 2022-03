Il difensore giallorosso svela nel postpartita la simpatica battuta dello Special One: "Ci ha detto: 'Avete fatto sei punti, non torno in panchina'", riferendosi ai due match in cui ha dovuto scontare la squalifica e nei quali la sua squadra ha ottenuto due vittorie. "Poi si è anche congratulato con me. Era sorpreso che non avessi preso un cartellino giallo"

ROMA-ATALANTA 1-0, HIGHLIGHTS