Serie A, il calendario del prossimo turno

Nel prossimo fine settimana la Serie A tornerà in campo per la ventinovesima giornata. Si parte sabato 12 marzo alle 15 con due partite in contemporanea: si giocano Salernitana-Sassuolo e Spezia-Cagliari. A seguire, con fischio d'inizio alle 18, si affronteranno Sampdoria e Juventus. Alle 20:45 Il Milan ospita a San Siro l’Empoli (match trasmesso in diretta su Sky Sport). Cinque le partite in programma nella giornata di domenica 13 marzo. Si parte con Fiorentina-Bologna (12:30, in diretta su Sky) per poi proseguire con Verona-Napoli alle 15. Due partite alle 18: l’Atalanta ospiterà il Genoa, mentre la Roma sfiderà in trasferta l’Udinese. Impegno esterno anche per l’Inter, che affronterà lle 20:45 il Torino. Programma che si chiude lunedì 14 marzo alle 20:45 con Lazio-Venezia, partita in diretta su Sky.