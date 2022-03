L'ex centravanti viola ha parlato del progetto di riqualificazione dello stadio Franchi: "È stato casa mia per dieci anni, non mi sarebbe piaciuto vedere giocare la Fiorentina da un'altra parte". Sulla squadra di Italiano: "Può essere da Europa, ma non quest'anno. I risultati non sempre arrivano subito, bisogna insistere". Sullo scudetto: "Sarà una bella lotta, non si può escludere nessuno. E c'è anche la Juve". Idee chiare sul 'nuovo Bati': "Non c'è, i tempi e il gioco sono cambiati e non si possono fare paragoni" Condividi

Ha fatto la storia in quello stadio e non poteva mancare nel giorno della presentazione dei progetti di riqualificazione dell'Artemio Franchi di Firenze. Intervenuto alla cerimonia che si è svolta a Palazzo Vecchio, Gabriel Omar Batistuta ha parlato a Sky Sport di quella che diventerà la nuova casa della Fiorentina: "Il Franchi ha rappresentato casa mia per dieci anni - ha esordito l'ex bomber viola -, penso che ho trascorso più tempo negli spogliatoi del Franchi che a casa. Sinceramente è stato tutto, non mi sarebbe piaciuto vedere giocare la Fiorentina da un’altra parte. Questa soluzione mi sembra la più giusta, almeno potrò continuare a dire: 'Io ho segnato qui'. Il legame che ho con Firenze è incredibile, quando ho deciso di rimanere per quasi tutta la mia carriera non ho sbagliato e ora vengo ripagato dall’amore dei tifosi. Pure io li amo tanto, mi hanno fatto sentire a casa e continuano a farlo. Bisogna andare avanti e rimanere in linea con i tempi. Il Franchi aveva bisogno di una 'pulitina di faccia'".

"Fiorentina da Europa? Non quest'anno, ma bisogna insistere" C'È ANCHE BATI I migliori marcatori all-time di ogni squadra di A Inevitabile per 'Batigol' un pensiero sulla sua vecchia squadra, che dopo anni complicati in questa stagione è tornata nelle zone più alte della classifica: "La Fiorentina è da Europa? Di sicuro ci sta lavorando. È sempre stata una bella squadra che però ha fatto fatica ad arrivare in Europa - ha spiegato l'argentino -, ultimamente ha ripreso ad avere un'identità di gioco e così ci sono più possibilità. Però per quest'anno penso che sarà difficile, considerando le squadre che ci sono davanti e come sta andando il campionato. L'ambizione della città e dei tifosi è sempre stata quella, non sempre si è lavorato in accordo con le ambizioni ma ora sembra che si stia facendo qualcosa. I risultati non sempre arrivano subito, ma bisogna insistere. Cosa penso di Italiano? Per temperamento è da Fiorentina, ha un'idea di gioco e cerca di portarla avanti. Penso che vada benissimo".