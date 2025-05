Un punto per i bianconeri nello scontro diretto al Dall'Ara, partita analizzata da Igor Tudor: "L'avevamo preparata diversamente dalle altre gare, abbiamo rinunciato al nostro calcio per fronteggiare la loro fisicità. Sono contento, su questo campo hanno sofferto tutti. Champions? Mancano tre giornate e siamo ancora quarti: siamo fiduciosi verso la Lazio, ci sono ancora tanti punti a disposizione e le squadre sono molto ravvicinate"

La Juventus sfiora il colpo, ma esce con un buon punto dal Dall'Ara. Finisce 1-1 lo scontro diretto per la Champions contro il Bologna, reti di Thuram e Freuler nella sfida che conferma il traffico in zona Europa. Oltre ai bianconeri, che occupano il 4° posto con 63 punti, ci sono appaiate entrambe le romane e a -1 proprio i rossoblù. Una situazione e una partita analizzate da Igor Tudor: "Avevamo preparato questa gara diversamente dalle altre, giocando con il 3-5-2 e cercando gli spazi oltre a battagliare fisicamente. Il Bologna è costruito così da anni, ha spensieratezza ed entusiasmo: questo mi ha fatto pensare di preparare la partita così. Buon punto, sono contento. Su questo campo hanno sofferto tutti. E noi eravamo in emergenza tra infortunati e squalificati. Abbiamo rinunciato al nostro calcio per fronteggiare la loro fisicità. Sono contento: uno vuole sempre giocare il suo calcio e dominare, ma in questo momento le scelte valgono un punto. Mancano tre giornate e siamo ancora quarti: andiamo con fiducia contro la Lazio, poi ci saranno Udinese e Venezia".