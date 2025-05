Dove vedere Genoa-Milan

La partita Genoa-Milan della 35^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 5 maggio alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all'interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Genoa e Milan

Milan e Genoa hanno pareggiato entrambe le ultime due sfide di Serie A: le due squadre non impattano tre match di fila nel massimo campionato dal biennio 1991-1992; la stagione 1991/92 è stata anche l’ultima nella quale lombardi e liguri hanno chiuso in pareggio entrambi i match dello stesso torneo. Il Milan è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 sfide di campionato contro il Genoa (9V, 4N); l’unico successo rossoblù nel periodo è un 2-1 dell’8 marzo 2020, con le reti di Goran Pandev e Francesco Cassata (Zlatan Ibrahimovic per i rossoneri). Il Milan ha vinto in cinque delle ultime sei partite al Ferraris contro il Genoa (1N), collezionando ben quattro clean sheets in questo parziale; in particolare, il Diavolo ha chiuso senza subire reti entrambi gli ultimi due match in trasferta contro il Grifone e non arriva a tre clean sheets di fila in terra ligure dal 1962. Tra campionato e Coppa Italia, il Milan ha vinto le ultime tre trasferte senza subire alcun gol; i rossoneri non vincono quattro gare esterne di fila considerando tutte le competizioni da marzo 2024, mentre non vincono quattro match fuori casa, con annesso clean sheet nella stessa stagione, da dicembre 2003. Il Genoa ha perso le ultime due partite di Serie A e nelle ultime tre non ha trovato la via del gol; i liguri non perdono tre gare di fila in campionato da ottobre 2024 e non rimangono a secco di gol per quattro turni consecutivi da febbraio 2022. Pur essendo la squadra che tenta più conclusioni da fuori area (95) da inizio 2025 in Serie A (quindi dall’arrivo di Sérgio Conceicao), il Milan è una delle tre compagini che in campionato non ha ancora segnato dalla distanza in questo anno solare - insieme al Bologna e all’avversaria di giornata, il Genoa. Solo il Parma (28 conclusioni) ha effettuato meno tiri del Genoa (29, come il Cagliari) nel mese di aprile in Serie A; i liguri hanno comunque prodotto un valore di Expected Goals di 3.39 complessivo nel mese appena terminato, pur segnando soltanto una rete.