Secondo pareggio dei rossoblù che scivolano in fondo alle 4 squadre chiuse in 1 punto, ma Italiano è soddisfatto della squadra: "Prestazione straordinaria con un ritmo altissimo. Coppa Italia? In questo momento pensiamo a fare punti per il campionato: battaglieremo fino all'ultima partita, chi sbaglierà meno raggiungerà l'obiettivo". E sulla stagione del Bologna: "Restare sugli standard dell'anno scorso era l'obiettivo, a oggi ci siamo riusciti"

Ancora un pareggio dopo Udine, 1-1 nello scontro diretto che oggi vale il 7° posto in classifica. Finisce in parità al Dall'Ara, sfida per inseguire un posto in Champions che attualmente non premia il Bologna. Avanti con Thuram, la Juventus si fa riprendere da Freuler ma il risultato non cambia più. A tre giornate dalla fine, e con una finale di Coppa Italia da contendere al Milan, i rossoblù restano più vivi che mai. Ne ha parlato Vincenzo Italiano nel post-partita: "Sono contentissimo della prestazione dei ragazzi. Ritmo altissimo, dopo lo svantaggio abbiamo preso in mano la partita. Loro erano freschi e lucidi, ci hanno fatto male nel primo tempo. Dopo il pareggio non abbiamo avuto la forza di trovare il secondo guizzo, ma è stata una prestazione straordinaria. Non finisce qui: ci siamo e siamo ancora capaci di giocare con questo grande ritmo. Nei primi 15 minuti abbiamo perso qualche duello: il passo che ha Thuram era difficile da contrastare e spaccava quella zona di centrocampo facendo la differenza. Potevamo fare qualcosa di più, forse la deviazione di Ferguson ha spiazzato Skorupski. Quando abbiamo preso le misure abbiamo fatto bene con tanti duelli vinti".