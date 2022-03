Seconda vittoria consecutiva, doppio sorpasso su Roma e Atalanta e quinto posto solitario. Momento perfetto per la Lazio , che ha superato il Venezia nel Monday night della 29^ giornata di Serie A. Ai biancocelesti è bastato il gol su rigore del solito Immobile, che ha così regalato tre punti fondamentali a Maurizio Sarri . Soddisfatto l'allenatore della Lazio, che al termine della partita ha parlato a Sky Sport: "Quando incontri squadre in lotta per la salvezza nell'ultimo terzo di campionato sono sempre partite difficili - ha esordito Sarri -, siamo stati bravi e pazienti , ma dopo l'1-0 potevamo fare meglio perché c'era la possibilità di chiudere la partita. Quando non lo fai, poi si corrono dei rischi. Ma tutto sommato, considerata la difficoltà della gara, la squadra ha fatto bene . Tatticamente siamo più ordinati e questo ci facilita la fase difensiva, abbiamo preso più solidità. Tre mesi fa questa sarebbe stata una partita a rischio . Se sono più contento del risultato o della prestazione? Io sono dell'idea che le possibilità di vincere aumentano notevolmente se una squadra si esprime bene. In questo momento fare punti è importante, ma sono contento anche della prestazione . Mi dispiace solo che sia finita 1-0 perché c'era la possibilità di fare più gol".

"Derby partita a sé. Champions lontana, ma..."

Nel prossimo turno di campionato ci sarà il derby con la Roma. Non sarà della partita Zaccagni: diffidato, è stato ammonito per simulazione e sarà squalificato. "Ho rivisto le immagini - ha commentato Sarri -, il contatto c'è. Io sono dell’idea che non tutti i contatti sono rigore, ma dare simulazione mi è sembrato veramente troppo. Non dico che era rigore, ma simulazione no. C'è un contatto con la coscia di Zaccagni. La Roma? È una squadra forte sin dall’inizio, si è rafforzata ulteriormente sul mercato di gennaio quindi è un avversario di altissimo livello. Ma questo conta relativamente, il derby è una partita a parte". Dopo l'eliminazione dall'Europa, la Lazio avrà tutta la settimana per preparare la gara: "Ho sempre detto che non siamo stati capaci di giocare le tre partite a settimana - ha proseguito l'allenatore -, lo dimostrano i numeri, non è una mia idea. La matematica dice che abbiamo lasciato una decina di punti dopo l'Europa League. È un limite nostro, ma giocare il giovedì non è come giocare martedì o mercoledì. Giocare giovedì e poi domenica per me è una esagerazione, ma questo è il calcio moderno e chi si abitua meglio va avanti". In chiusura idee chiare sulla corsa Champions: la Lazio, quinta, adesso ha 7 punti di distacco dalla Juventus. "Questa cosa al momento non ci deve interessare, è un obiettivo troppo lontano per essere credibile. Diamoci obiettivi tangibili che possano essere raggiunti partita dopo partita. Poi, se qualcuno sviene, vediamo", ha concluso Sarri.