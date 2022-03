Inter, la scossa di Inzaghi. E Vidal sarà multato

La carica di Inzaghi. Alla ripresa degli allenamenti i giocatori dell’Inter hanno trovato un Inzaghi arrabbiato. Se altre volte per analizzare un risultato deludente aveva puntato più su serenità e toni miti, questa volta ha toccato altri tasti. I recenti approcci sbagliati alle partite, difetto sottolineato più volte dall'allenatore, hanno evidenziato che manca un po’ di cattiveria sportiva. Quella ferocia necessaria per vincere lo scudetto. Così ha scosso un po’ l’ambiente. Presente anche la dirigenza compatta e unita nell’analisi e nella vicinanza a Simone. Fermo restando che nell’estate scorsa tutti avrebbero firmato per essere in lotta per lo scudetto a questo punto della stagione, adesso si deve cambiare marcia e ritrovare l’Inter del girone di andata. Anche perché i dati dimostrano che la squadra è veramente un po’ stanca: dopo la Lazio, è quella che corre di più. E tra gli 8 giocatori più utilizzati in stagione ben 3 sono nerazzurri. Tra questi Brozovic che per ora ha svolto solo terapie e lavoro personalizzato. Rientrerà gradualmente in gruppo nei prossimi giorni per essere poi titolare con la Fiorentina.