A Irrati il derby di Roma, per l'Inter c'è Chiffi

Per il derby di Roma l'arbitro scelto è Irrati. Inter-Fiorentina a Chiffi, Cagliari-Milan a Di Bello, Napoli-Udinese a Fourneau e Juventus-Salernitana ad Ayroldi. Di seguito, la lista completa con tutte le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 30^ giornata di Serie A. A Chiffi il fischietto di Inter-Fiornetina, a Di Bello quello di Cagliari-Milan. Per la Juventus (che ospiterà la Salernitana) c'è Ayroldi, per il Napoli (che affronta l'Udinese) Fourneau. Domenica, nel derby di Roma, Irrati dirigerà il match. Di seguito, tutte le designazioni per il prossimo turno di campionato.