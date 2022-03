Genoa-Torino, dove vedere la partita in tv

Contro i granata dell'ex Ivan Juric, i rossoblù cercano i tre punti per provare ad avvicinare la salvezza. Genoa-Torino, ore 21, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Dopo sette pareggi consecutivi in campionato, il Genoa di Blessin va a caccia di un successo che gli consentirebbe di muovere passi importati in chiave salvezza. La formazione rossoblù sfida al Ferraris il Torino dell'ex Ivan Juric , nel secondo anticipo del venerdì della 30^ giornata di Serie A . Il Genoa arriva al match da penultimo in classifica con 19 punti ottenuti in 29 giornate, il Torino – che nell’ultimo turno ha pareggiato contro l’Inter – è invece a quota 35.

Dove vedere Genoa-Torino in tv

La partita tra Genoa e Torino, valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2021/2022, si gioca venerdì 18 marzo alle ore 21 al Ferraris di Genova. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affida a Daniele Barone, commento di Giancarlo Marocchi; a bordocampo Paolo Aghemo e Vanessa Leonardi.