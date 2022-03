Una gara dal sapore ancora più speciale, perché quella contro la Roma per Pedro rappresenta una sfida al proprio passato . Lo spagnolo, oggi alla Lazio , in Italia è arrivato nell’estate del 2020 proprio grazie all’intuizione giallorossa che lo ha preso a parametro zero dal Chelsea: 40 presenze con la maglia della Roma tra campionato, Europa League e Coppa Italia, impreziosita da sei gol (uno proprio nel derby di Serie A vinto contro la Lazio per 2-0) e sette assist. Una storia durata solo una stagione e conclusa male , visto che la scorsa estate si è ritrovato ai margini del progetto: " Alla Roma stavo vivendo una situazione difficile , mi hanno lasciato fuori rosa senza parlare con nessuno della dirigenza, mi avevano detto che dovevo andare via. Quando ho parlato con Sarri era una opportunità, è vero che da tanto tempo non accadeva un trasferimento del genere ma sono felicissimo di essere qui", le parole dello spagnolo 'Lazio Style Radio' . Perché per Pedro la svolta è arrivata proprio dalla chiamata di Sarri, suo ex allenatore al Chelsea, che ha spinto tanto per portarlo alla Lazio.

In gol nei derby con entrambe le maglie

Sfida accettata e scommessa al momento vinta, visto che Pedro è stato più volte decisivo con la maglia biancoceleste: 8 gol a quattro assist in 28 gare di campionato (oltre alle 8 presenze e 1 gol in Europa League e a una presenza in Coppa Italia) giocate fino a questo momento con la Lazio, compresa la rete del momentaneo 2-0 nel derby d’andata contro la Roma vinto 3-2 dalla squadra di Sarri. Rivincita, sì. Come successo in passato solo a pochissimi: prima di lui solo Arne Selmonsson e Aleksandar Kolarov erano riusciti ad andare a segno nel derby con entrambe le maglie. "Quando sono arrivato alla Lazio non mi aspettavo questa accoglienza dai tifosi e dai compagni. È stata una bella sorpresa per me. Non era facile perché arrivavo dall'altra squadra della città ma così è stato perfetto”, ha ammesso in passato Pedro. Che domenica (fischio d’inizio alle ore 18) con ogni probabilità sarà titolare vista la squalifica di Zaccagni e avrà l’opportunità di rendere la sua avventura biancoceleste ancora più "perfetta" nella partita per lui più speciale.