Casini: "Sistema da migliorare con le riforme"

Il nuovo presidente della Lega Serie A al Corriere dello Sport: "Servono alcune riforme per migliorare il sistema. E il PNRR può essere un'occasione per riqualificare gli stadi , non possiamo perderla". Sulle proprietà straniere: "Ben vengano se portano vantaggi al nostro calcio, ma adesso bisogna insistere sui giovani. Fondamentale che la Nazionale vada al Mondiale" Condividi

Riforme, riassetto organizzativo e riqualificazione degli impianti. Sono questi alcuni degli obiettivi per la Serie A di Lorenzo Casini, il nuovo presidente di Lega: "Non sono il riferimento di un o club o di una maggioranza, ma di tutta la Serie A - spiega Casini al Corriere dello Sport - Ci aspettano riforme importanti, un riassetto organizzativo e la ripresa di rapporti istituzionali costruttivi. Un giurista con un'esperienza di governo può essere utile". Un periodo particolare soprattutto dal punto di vista economico, ma Casini ha le idee chiare: "Siamo in una fase di post-emergenza e si è giocato con gli stadi solo parzialmente aperti. Ci vuole gradualità, fermo restando l'obiettivo di puntare alla sostenibilità finanziaria, ma la liquidità, come emerso già in Consiglio Federale, non può essere un elemento esclusivo, per cui società sane dal punto di vista patrimoniale rischino di essere penalizzate di fronte a una temporanea difficoltà di cassa". Un miglioramento chiesto non solo dalla Lega, ma da tutte le squadre di Serie A: "Il sistema va migliorato e le prime a volerlo sono le società - aggiunge Casini - L'ho detto in assemblea: la Serie A non dovrebbe chiedere ristori a fondo perduto. Occorre partire da modifiche normative per aumentare i ricavi. E poi vanno studiate e proposte misure fiscali”.

"Sì alle proprietà straniere se il sistema migliora" leggi anche Serie A, Lorenzo Casini nuovo presidente di Lega Casini, eletto dall'assemblea dei club con undici voti, si è soffermato anche sul numero in crescita delle proprietà straniere in Italia: "Gli investitori stanno aumentando, cambiando il modello di gestione. Se anche grazie a loro il sistema migliora, dobbiamo esserne contenti. Ho avuto una impressione eccellente dalle proprietà americane". Uno degli obiettivi di cui ha parlato il nuovo presidente della Lega Serie A è la riqualificazione degli stadi, ormai non più soltanto una risorsa sportiva: "Il PNRR (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, ndr) può essere un'occasione per riqualificarli, non possiamo perderla. Lo stadio è una risorsa, non solo in senso sportivo. È anche un'infrastruttura di potenziamento tecnologico ed è un potente luogo di inclusione sociale".