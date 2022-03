Lorenzo Casini è il nuovo presidente della Lega Serie A. E' stato eletto in assemblea con 11 voti a favore e sostituisce il dimissonario Dal Pino. Avvocato 46enne di Roma, è Professore ordinario di Diritto amministrativo presso la Scuola IMT Alti Studi di Lucca e Capo di Gabinetto del Ministero della cultura

Lorenzo Casini è il nuovo presidente della Lega Serie A . E' stato eletto in assemblea con 11 voti a favore . Nella votazione sono state otto le schede bianche mentre un voto e' andato a Paolo Dal Pino , dimessosi dalla carica di presidente della Lega Serie A nelle scorse settimane.

Chi è Lorenzo Casini

Casini, avvocato romano classe 1976, è capo di Gabinetto del Ministero della cultura (MIC) oltre a essere professore ordinario di Diritto amministrativo presso la Scuola IMT Alti Studi di Lucca. Casini è anche Docente di diritto amministrativo e organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione e Responsabile dell’Area giuridica nella Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) e Co-President dell’International Society of Public Law (ICON-S). Svolge la pratica di avvocato a Roma. In ambito sportivo è stato dal 2014 al 2019 un Componente del Collegio di Garanzia dello Sport, III Sezione (competente in materia di questioni amministrative, ivi comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il commissariamento).