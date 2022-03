4/11

VICTOR COME JIM - La frattura dello zigomo lo costringe ormai da tempo a giocare con una maschera protettiva. Non fa diventare verdi come quella che indossava Jim Carrey in "The Mask" ma sembra dare lo stesso dei superpoteri visto come sono cambiati i risultati del Napoli dal ritorno del nigeriano in campo: 6 vittorie, 2 pareggi e 1 solo ko (col Milan) per gli azzurri, mentre nelle 8 gare precedenti (in cui Osimhen era assente) avevano totalizzato solo 3 successi, 2 pari e 3 sconfitte