L'Inter ha presentato un ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni per la gara contro il Bologna, non disputata lo scorso 6 gennaio per i diversi casi di Covid nel club rossoblù. Sia il Giudice Sportivo della Lega Serie A, sia la Corte Sportiva d'Appello della Figc, nei primi due gradi di giudizio, hanno stabilito che la partita va giocata. Il club nerazzurro vuole invece lo 0-3 a tavolino Condividi

L’Inter ha presentato ricorso per la sfida non disputata del 6 gennaio 2022 contro il Bologna, in particolare contro la decisione di non assegnare al club nerazzurro la vittoria a tavolino per 3-0. Lo ha annunciato il Coni attraverso una nota ufficiale. I primi due gradi di giudizio dal Giudice Sportivo della serie A e dalla Corte d'Appello Sportiva della Figc avevano stabilito che il match andava rigiocato

L'Inter si presentò in campo alle 12.30 leggi anche Serie A, Bologna-Inter non si gioca La partita non si era giocata a causa dei troppi casi covid all'interno del gruppo squadra bolognese (otto) che avevano costretto l'Ausl competente a fermare la squadra di Mihajlovic per cinque giorni e più in generale tutte le attività sportive nella regione. Il Bologna aveva così chiesto alla Lega il rinvio ma l'Inter comunque si era presentata al Dall'Ara per giocare alle 12.30 come previsto dal calendario non avendo ricevuto nessuna comunicazione dalla Lega serie A stessa. Il primo ricorso è stato respinto dal giudice Sportivo poi è arrivato lo stop anche dalla Corte d'Appello Sportiva della Figc.