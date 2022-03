Lautaro positivo al Covid: non va in Nazionale

Il club nerazzurro, tramite una nota ufficiale, ha reso nota la positività al Covid di Lautaro Martinez. L'attaccante non si era ancora presentato al ritiro della Nazionale argentina e salterà le due partite di qualificazione ai Mondiali. Inzaghi spera di riaverlo in tempo per la sfida contro la Juventus

La settimana, in casa Inter, è iniziata con la notizia della positività al Covid di Lautaro Martinez. L’attaccante nerazzurro non si era ancora presentato al ritiro della Nazionale argentina, considerato che il tampone ha dato esito positivo prima della partenza. Il giocatore classe '97 salterà dunque le due partite di qualificazione per i prossimi Mondiali contro Venezuela ed Ecuador. Niente trasferta sudamericana, quindi, per Lautaro Martinez. Inzaghi ora spera che il suo attaccante possa recuperare al 100% per la prossima gara prevista dopo la sosta, il derby d’Italia contro la Juventus.