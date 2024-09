La sua Juve si sblocca e vola (per ora) in testa alla classifica. Dopo i tre 0-0 di fila in campionato (va detto, con una convincente vittoria europea nel mezzo), Thiago Motta riparte da tre gol "da ex" al Genoa. Primo tempo complesso, poi la riscossa nella ripresa: "Yildiz, venendo a giocare dentro e liberando gli esterni, si è trovato in una situazione migliore per giocare, ma non è stato solo questo a migliorare la nostra gara nel secondo tempo - è stata la sua analisi post partita a DAZN -. La ripresa è stata migliore, è evidente. Poi, una volta in vantaggio e grazie ai giocatori forti che abbiamo, loro hanno fatto molto più fatica. Sicuramente noi abbiamo continuato a giocare bene, andando in avanti e creando tante possibilità per segnare, potevamo andare anche oltre il 3-0. Tutti hanno fatto una bella prestazione, sia i titolari che quelli che sono subentrati. Senza pubblico si è sentito ancora di più l'entusiasmo di chi era in panchina. Ho un gruppo di giocatori forti che insieme possono diventare ancora più forti".

