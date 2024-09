Gasp: "Il taccuino? Volevo mettere 5 attaccanti"

Qualche rammarico sul risultato ma anche Gian Piero Gasperini è soddisfatto della sua Atalanta dopo il pari al Dall'Ara con il Bologna: " Indubbiamente abbiamo fatto una buona gara , anche nel primo tempo. Siamo stati sempre vivi, abbiamo condotto la gara. Chiaramente in 10 avevamo quasi sempre l'iniziativa, siamo stati poco lucidi, avevamo tanti attaccanti e serviva più qualità - dice - C'è stata anche sfortuna, ma con un po' più di sicurezza avremmo potuto segnare prima e provare a vincere ". Su Zaniolo : "Intanto è importante che cominci a fare spezzoni con una certa continuità e cominci a stare bene atleticamente. Fisicamente sta recuperando una condizione migliore , ha giocato pochissimo in questi mesi, è stato quasi sempre fermo, ma giocando potrà migliorare la sua lucidità e qualità e dare quel contributo che tutti ci auguriamo riesca a dare". Quanto a Samardzic come leader: "Ce lo auguriamo tutti. Lui è un ragazzo positivo, è venuto con voglia di fare. Ha bisogno di maturare sotto l'aspetto fisico, ma ha una buona personalità tecnica, una buona sicurezza. Deve alzare ritmi, continuità e forza fisica. Quelli che ci sono stati prima di lui erano più maturi, lui è molto giovane. Credo che quel ruolo lo possa fare con grande qualità ed essere determinante come è stato questa sera".

"Il taccuino? Cercavo un modo per mettere 5 attaccanti tutti insieme"

Singolare vedere Gasperini prendere appunti su un taccuino: "Non prendo mai appunti di solito, ma l'ho fatto perché sono rimasti in 10 e quindi mi stavo preparando per inserire 5 attaccanti tutti insieme, cercando di avere equilibrio e non sbagliare il numero (ride, ndr). Ho deciso di giocare con Cuadrado e De Roon nei tre dietro, stavo mettendo insieme le cose. Alla fine è andata bene". L'allenatore era molto arrabbiato dopo il ko con il Como: "Comunque dopo il Como è chiaro che eravamo delusi dal risultato. Venivamo da una bella partita contro la Fiorentina e una altrettanto bella contro l'Arsenal - spiega ancora - Eravamo in ripresa, ma ne abbiamo cambiati 11, è da rifondare tutto quanto, pur avvalendoci di un nucleo consolidato. Abbiamo perso giocatori importanti... In 9 minuti abbiamo buttato la gara contro il Como, era una spinta per metterci nelle posizioni alte, ma all'andata sarà spesso così quest'anno, non possiamo giocare sempre con i soliti, ne abbiamo tanti. Non è facile fare esperimenti a campionato iniziato con la coppa da giocare. Ero dispiaciuto perché era un'opportunità e un'occasione. Sarà difficile avere grande continuità, ogni tanto ne fai qualcuna buona. Non è solo per noi, quest'anno pensavamo di avere una squadra già fatta, ci sembrava molto facile migliorarci senza cedere, invece il mercato ne ha portati 11 nuovi e molti negli ultimi giorni, non siamo riusciti a fare quello che si pensava e si deve rifare".