In campo la sua Roma ha dominato, mettendo sotto la Lazio sin dai primi minuti di gara e chiudendo il discorso già nel primo tempo. Ma questo, probabilmente, José Mourinho lo sapeva già da tempo. Non solo Special One, l'allenatore giallorosso adesso è diventato anche "Veggente". Mai banale il portoghese, che dopo il 3-0 nel derby contro la squadra di Sarri ha espresso tutta la sua gioia su Instagram. E lo ha fatto, come al solito, a modo suo. Al termine della gara, Mou ha postato sul suo profilo social due immagini che in un primo momento appaiono piuttosto simili. Ma a ben vedere, sono scattate in momenti diversi, la prima all'interno del pullman della squadra mentre si appresta a raggiungere lo stadio, la seconda nello spogliatoio dell'Olimpico al fischio finale. In entrambe le foto, Mourinho sfoggia un grande sorriso. Ed ecco spiegato il motivo: "Quando sai già che vincerai prima della partita - ha scritto lo Special One -, la foto sul bus e la foto nello spogliatoio sono molto simili".