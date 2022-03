Siamo alla sosta per i play off mondiali. Tratteniamo il respiro, e in attesa della volata scudetto, proviamo a buttare giù l’11 migliore fino adesso. Lavoro complicato, perché rimarranno fuori molti protagonisti che meriterebbero. E alla fine scelgo il 3-4-3 che però comporterà sacrifici, soprattutto in mezzo al campo