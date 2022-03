Osimhen salta l'Atalanta, una giornata a Zanetti

Victor Osimhen e Amir Rrahmani salteranno Atalanta-Napoli, una giornata anche a Pedro della Lazio e Luca Pellegrini che riceve anche un'ammenda di duemila euro per simulazione. Paolo Zanetti 'incastrato' dalla prova tv: per "espressione blasfema" è stato squalificato per una giornata e non potrà essere in panchina in Spezia-Venezia. Di seguito, tutte le decisioni del Giudice Sportivo per il prossimo turno di Serie A