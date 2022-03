"Lavoro molto per essere affidabile, è questo ciò che rende grande un calciatore". Esordisce così Pierre Kalulu che, intervistato da L'Equipe nel ritiro della Francia Under 21, ha fatto il punto sulla stagione che sta vivendo al Milan. "Pioli mi porta spinge ad essere attento a tutto e i risultati si vedono. Non ho quasi mai rispettato ciò che si aspettavano da me, ero spesso nella situazione in cui il treno sarebbe partito senza di me". Il francese classe 2000, però, è stato bravo a prendere il treno rossonero nel momento giusto in questa stagione, quando i diversi infortuni hanno decimato la difesa del Milan regalandogli una maglia da titolare: "Sapevo che ci sarebbe voluto del tempo, ma che prima o poi avrei trovato spazio. Non avevo paura di fallire con questa maglia: il sogno era brillare con il Lione, qui ho alzato l'asticella".