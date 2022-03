Atalanta ricorre al Coni: vuole lo 0-3 col Torino

L'Atalanta ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni: vuole il 3-0 a tavolino per la gara di campionato contro il Torino non disputata il 6 gennaio a causa dei numerosi casi di Covid nella squadra granata. Nei primi due gradi di giudizio è stato stabilito che la partita deve essere rigiocata

L'Atalanta non ci sta e vuole il 3-0 a tavolino per il match non giocato lo scorso 6 gennaio contro il Torino a Bergamo. La partita non si disputò perché la Asl di Torino bloccò in città la squadra granata a causa di un focolaio Covid nel gruppo. Sia il Giudice sportivo che la Corte sportiva d'appello della Figc, nei primi due gradi di giudizio, hanno stabilito che la partita deve essere rigiocata. Il club bergamasco, si legge nel comunicato, ha presentato ricorso contro Figc, Lega Serie A e società granata "per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della Figc, Sezioni Unite", con la quale era stato respinto il ricorso dei bergamaschi avverso la decisione del giudice sportivo di Serie A "che aveva accolto il reclamo del Torino".