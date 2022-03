1/25

DECRETO CRESCITA - Maggio 2019: il decreto estende gli sportivi professionisti tra i beneficiari del regime speciale per i lavoratori "impatriati": tassazione ridotta al 50% per i redditi da lavoratore dipendente per chi trasferisce la propria residenza in Italia dopo almeno due anni all’estero e impegnandosi a mantenere la residenza in Italia per almeno due anni. In breve - come spiegato da Marco Bellinazzo del Sole24Ore a Sky - dal maggio 2019, acquistando un giocatore che nei due anni precedenti era stato all'estero, si poteva risparmiare il 50% dell'ingaggio.