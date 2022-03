Ibra e la Ferrari, lo speciale oggi su Sky Sport

Una giornata insieme a Ibra e alla Ferrari. Di questo si occupa il magazine in onda stasera alle 19.30 e alle 23.00 su Sky Sport Football. Il rossonero si mette "alla prova" con Charles Leclerc e Carlos Sainz FORMULA 1, RECORD DI ASCOLTI SU SKY SPORT Condividi

La passione di Ibra per i motori non è un segreto. E allora l'incontro con la Ferrari, a Fiorano è diventato uno speciale "Magazine Champions League", da non perdere oggi alle 19.30 e 23.00 su Sky Sport Football.

L'attaccante rossonero ha incontrato Charles Leclerc "per me è impressionante il fatto che tu sia riuscito a rimanere ai vertici del calcio fino a 40 anni". Le parole del 24enne pilota monegasco. "Penso che sia merito della mia testa e della mia mentalità. La passione per il calcio è la stessa di sempre", la spiegazione di Ibra. "A caricarmi è il fatto che la gente dica che sono troppo vecchio: questo mi dà la carica e tanta voglia di fare di più. Vado in campo con la voglia di dimostrare che si sbagliano".