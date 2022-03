GP di Jeddah è stato il più visto di sempre su Sky

Numeri da record anche su skysport.it

Settimana da record per la Formula 1 su skysport.it, con 2,1 milioni di utenti unici (+5% sul precedente record) e 10 milioni di pagine viste (+65% sul precedente record). Superato sia il record di Monza 2019 (con la vittoria di Leclerc), sia l’incredibile debutto del Bahrain 2022. Anche sull’account social @SkySportF1 performance in forte crescita nel confronto con il GP Arabia Saudita 2021, sia in termini di post pubblicati che di referral, engagement e videoviews. Ben 427 mila click con un dato superiore non solo allo scorso anno, ma anche al GP Bahrain di settimana scorsa che era arrivato a 286 mila. Si tratta del miglior weekend del 2022 e del secondo migliore negli ultimi due anni. Le interazioni totali raggiungono i 2,2 milioni mentre sono state 2,7 milioni le videoviews.