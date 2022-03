Quali sono le squadre di Serie A che concedono il maggior minutaggio ai giocatori cresciuti nel proprio settore giovanile? Nessuna big è sul podio e c'è una differenza marcata tra la prima e le altre. E rispetto agli altri Paesi come si colloca il campionato italiano? Ecco chi in Europa ci punta di più, seguito dalla graduatoria della A (dati Cies dal 2021): sono considerati solo coloro che, tra i 15 e i 21 anni, hanno militato nel vivaio di uno stesso club per almeno tre stagioni