Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 31^ giornata di Serie A. Il big match tra Juventus e Inter è stato affidato a Irrati. Il fischietto di Atalanta-Napoli, invece, sarà Di Bello. Per il Milan (che ospiterà il Bologna) c'è Marinelli, per la Roma (che farà visita alla Sampdoria) c'è Manganiello. Di seguito, tutte le designazioni per il prossimo turno di campionato.