CAGLIARI - QUATTRO DIFFIDATI - Attenzioni rivolte soprattutto al reparto difensivo in quel di Cagliari. Squalifica automatica infatti sia per Lovato che per Altare al prossimo giallo rimediato. In diffida ci sono anche Marin e Strootman



Cagliari, Pavoletti positivo al COVID-19