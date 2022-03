Zakaria recuperato, 1-1 nel test con la Pro Sesto

Continua in casa Juventus la marcia di avvicinamento alla sfida di domenica sera contro l’Inter, che potrebbe rappresentare un bivio fondamentale per le ambizioni di altissima classifica dei bianconeri in queste ultime giornate di campionato. Con Max Allegri che può sorridere per il recupero ormai completo di Denis Zakaria – ai box dallo scorso 26 febbraio a causa di un problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo al 36’ della sfida contro l’Empoli vinta al Castellani –, che quest’oggi ha partecipato al test amichevole che la Juve ha disputato alla Continassa contro la Pro Sesto, squadra di Serie C che milita nello stesso girone della Juventus Under 23. Il centrocampista svizzero sarà dunque a disposizione per il match contro i nerazzurri, così come Vlahovic, da ieri regolarmente in gruppo.