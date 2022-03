Il croato si è allenato per metà a parte e per metà con il gruppo, segnali di ripresa in vista della sfida contro la Juventus. Ancora differenziato per De Vrij, che proverà a svolgere almeno parte dell'allenamento del venerdì con il resto della squadra. Rientrati anche Correa e Vecino, attesa per i cileni che si riuniranno al gruppo a due giorni dal match

La sosta per le nazionali è ormai in archivio, si avvicina il ritorno del campionato di Serie A per un appassionante rush finale lungo otto giornate. Nel primo week-end di aprile ci sarà subito un big match, il derby d'Italia tra Juventus e Inter. I nerazzurri sperano nel pieno recupero di Marcelo Brozovic, assente nelle ultime due gare pareggiate contro Torino e Fiorentina. Il croato ha ripreso a lavorare, seppur parzialmente, con il resto della squadra e si è allenato per metà della seduta a parte e per metà in gruppo. Segnali importanti, quindi, per Simone Inzaghi, che ha in Brozovic un elemento fondamentale per il suo centrocampo.