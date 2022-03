Serie A, 31^ giornata: presentazione e curiosità

Spezia-Venezia, sabato 2 aprile, ore 15

L'ultimo confrontro tra Spezia e Venezia è stato vinto dai liguri per 2-1, ma negli ultimi sette precedenti in Serie B non erano arrivati successi. I bianconeri non hanno mai ottenuto due vittorie di fila contro i veneti in una singola stagione nelle due maggiori divisioni italiane. In caso di pareggio, il Venezia diventerebbe la prima squadra in Serie A capace di pareggiare tre trasferte contro squadre liguri. Lo Spezia ha ottenuto 22 dei suoi 29 punti contro squadre della parte bassa della classifica, avendo la percentuale più alta (76%) della stagione in corso. Mattia Aramu (cinque reti e quattro assist) potrebbe diventare il secondo calciatore di una neopromossa capace di prendere parte a 10 gol in questo campionato dopo Andrea Pinamonti dell'Empoli.

Lazio-Sassuolo, sabato 2 aprile, ore 18

Diciottesimo confronto in Serie A tra le due squadre. La Lazio ha ottenuto 9 successi, cinque all'Olimpico. Dopo aver vinto quattro delle prime cinque partite casalinghe contro il Sassuolo, i biancocelesti hanno ottenuto un solo successo nelle ultime tre (1N, 1 P). Il Sassuolo è imbattuto da 10 gare contro avversarie con più punti in classifica (6V, 4N). I neroverdi, con Real Madrid e Liverpool, hanno due giocatori con almento 13 reti segnate, nei top cinque campionati europei. Sergej Milinkovic-Savic è il centrocampista che ha preso parte a più gol in questo campionato (otto reti, nove assist). Tra i giocatori in doppia cinfra in questo campionato, infine, soltanto Dusan Vlahovic (21 reti) è più giovane di Gianluca Scamacca (13). Il classe 1999 ha segnato in tutte le ultime tre partite.

Salernitana-Torino, sabato 2 aprile, ore 20.45

Quarto confronto in Serie A tra le due squadre. Il Torino ha vinto tutte e tre le gare giocate, segnando complessivamente 15 reti. Inoltre, ha tenuto la porta blindata in quattro delle ultime cinque gare giocate contro la Salernitana, tra Serie A e B. Il club torinese non ha vinto nessuna delle ultime cinque gare di campionato contro l'ultima in classifica e non ha segnato in 8 delle ultime 11 trasferte in Serie A. Entrambe le squadre (con l'Empoli) non hanno ottenuto successi da inizio febbraio. La Salernitana ha segnato tre reti di testa in questa Serie A, tutte ad opera di Milan Djuric. Andrea Belotti, invece, ha segnato 96 reti: è a sole due reti dall'eguagliare Francesco Graziani al secondo posto della classifica dei marcatori all-time del Torino.

Fiorentina-Empoli, domenica 3 aprile, ore 12.30

L'Empoli ha vinto quattro delle ultime sei gare in Serie A contro la Fiorentina (2P), dopo aver ottenuto soltanto due successi nelle precedenti 17 gare. La Fiorentina ha vinto cinque delle ultime otto gare giocate in casa al Franchi contro gli azzurri e ha vinto otto delle ultime 11 gare in questa Serie A (2N, 1P). La squadra viola ha concesso meno tiri in porta in questa Serie A (273), ma ha subito 38 reti finora: incassano una rete ogni 7.2 tiri e nessuna squadra ha il rapporto peggiore nel torneo. Andrea Pinamonti è atteso dalla centesima presenza nel massimo campionato italiano e ha già segnato due reti contro la Fiorentina, una nella gara d'andata.

Atalanta-Napoli, domenica 3 aprile, ore 15

Quella di domenica 3 aprile sarà la gara numero 102 in Serie A tra le due squadre. L'Atalanta ha vinto quattro delle ultime sei gare contro il Napoli (1N, 1P) e ha segnato in 19 delle ultime 21 gare disputate contri gli azzurri. Al Gewiss Stadium non è stato ancora refertato un pareggio: tre vittoria a testa. Il Napoli ha ottenuto 34 punti in 15 trasferte in questo campionato (meglio solo nel 2017/18 con 39 punti in altrettante partite). Il Napoli ha vinto il 70% delle gare in cui ha giocato Victor Osimhen, che salterà per squalifica la trasferta del Gewiss Stadium. Dries Mertens ha partecipato a sei gol (quattro reti e due assit) nelle ultime sette gare contro l'Atalanta. Luis Muriel ha realizzato la sua prima rete in Serie A proprio contro il Napoli, il 3 dicembre 2011.