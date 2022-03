Nostalgia Italia. Miralem Pjanic non nasconde il desiderio di far ritorno nel nostro Paese, dove ha vissuto per anni tra Roma e Torino. "In Turchia si sta bene, Istanbul è bellissima. Io però non ho perso di vista l’Italia, è la mia seconda casa. Voglia di tornare? Mi manca l'Italia, sinceramente. Io tornerei molto volentieri. Per farvi capire, l’eliminazione dal Mondiale mi ha colpito, come se fossi italiano anche io", ha ammesso alla Gazzetta dello Sport il centrocampista oggi in prestito al Besiktas, ma di proprietà del Barcellona. Un ritorno in Italia che si sarebbe potuto concretizzare già la scorsa estate e proprio alla Juventus, sua ex squadra: “Due contatti ci sono stati, poi non abbiamo definito nulla e non per una questione economica. Per me non era una questione di soldi, anche ora vorrei essere importante in un progetto e vincere lo scudetto. Ho fame, esperienza, quasi 700 partite: penso di poter aspirare a obiettivi alti", ammette Pjanic.