Il centrocampista croato ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo e riprenderà il suo posto in mezzo al campo nel derby d'Italia. Sabato potrebbe tornare in gruppo anche De Vrij: va verso la convocazione per la sfida alla Juve, ma non sarebbe titolare. L'Inter spera di sfatare il tabù Stadium, dove l'unica vittoria è arrivata dieci anni fa, e vuole superare il mal di trasferta: l'unico successo lontano da San Siro nel 2022 è stato quello di Anfield contro il Liverpool PROBABILI FORMAZIONI 31^ GIORNATA - I CAMPETTI Condividi

Simone Inzaghi e i tifosi dell'Inter possono sorridere: con ogni probabilità Marcelo Brozovic sarà in campo nella supersfida contro la Juventus. Reduce da un infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime due gare di campionato pareggiate contro Torino e Fiorentina, il centrocampista croato - fondamentale per il gioco dei nerazzurri - riprenderà il suo posto in mezzo al campo nel derby d'Italia in programma all'Allianz Stadium domenica 3 aprile alle 20:45. Nella giornata di oggi, venerdì 1, Brozovic ha svolto quasi tutto l'allenamento in gruppo e ha saltato soltanto la partitella finale, ma solo a scopo precauzionale: le sue condizioni sono in netto miglioramento.

De Vrij verso la convocazione JUVENTUS Recuperato anche Alex Sandro, Dybala in panchina? Oltre al recupero di Brozovic, per Inzaghi arrivano notizie confortanti anche da Stefan De Vrij. Il difensore ha continuato a lavorare individualmente, ma a buon ritmo. E nella giornata di sabato potrebbe rientrare in gruppo: qualora le ultime buone sensazioni fossero confermate, l'olandese potrebbe essere convocato per la trasferta di Torino. In ogni caso, De Vrij al momento non è da considerare tra i possibili titolari.