Buone notizie per Massimiliano Allegri in vista del match contro l'Inter. L'infermeria della Juventus continua a svuotarsi e contro i nerazzurri non saranno a disposizione solo i lungodegenti Chiesa, Kaio Jorge e McKennie. Dopo il recupero di Zakaria, che mercoledì è sceso in campo nell'amichevole contro la Pro Sesto, l'allenatore bianconero ha ritrovato anche Alex Sandro. Il brasiliano ha svolto giovedì mattina l'intera seduta di allenamento con il gruppo ed è arruolabile per il big match di domenica sera, pronto a giocarsi una maglia da titolare con De Sciglio. Alex Sandro, fermato da un problema al polpaccio, ha giocato una sola partita nell'ultimo mese, collezionando 15 minuti contro la Sampdoria.